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17:50 (мск), источник: Комсомольская правда

С начала года на калининградских таможенников завели 11 уголовных дел

За 11 месяцев 2017 года в отношении должностных лиц Калининградской областной таможни возбуждено 11 уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

Источник: Комсомольская правда

Все уголовные дела были возбуждены на основании материалов Службы по противодействию коррупции таможенного ведомства.

Кроме этого, Служба по пресечению коррупции пресекла шесть случаев покушений на дачу взятки таможенникам. В отношении пяти взяткодателей возбуждены уголовные дела, добавили в пресс-службе таможни.

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