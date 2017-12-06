С начала года на калининградских таможенников завели 11 уголовных дел
За 11 месяцев 2017 года в отношении должностных лиц Калининградской областной таможни возбуждено 11 уголовных дел. Об этом сообщает
За 11 месяцев 2017 года в отношении должностных лиц Калининградской областной таможни возбуждено 11 уголовных дел. Об этом сообщает
Все уголовные дела были возбуждены на основании материалов Службы по противодействию коррупции таможенного ведомства.
Кроме этого, Служба по пресечению коррупции пресекла шесть случаев покушений на дачу взятки таможенникам. В отношении пяти взяткодателей возбуждены уголовные дела, добавили в