На пожаре в Свердловской области сгорели пять снегоходов «Тайга»
На Среднем Урале огонь уничтожил сразу пять снегоходов. Пожар произошел сегодня днем в Ирбитском муниципальном образовании.
На Среднем Урале огонь уничтожил сразу пять снегоходов. Пожар произошел сегодня днем в Ирбитском муниципальном образовании.
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось на улице Набережная в деревне Мельникова: на площади в 240 кв.м сгорели надворные постройки и пять снегоходов «Тайга». В тушении были задействованы две единицы техники и 10 человек личного состава.
Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 13 часов 10 минут. Причину возгорания еще предстоит установить специалистам.