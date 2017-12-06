На пожаре в Свердловской области сгорели пять снегоходов «Тайга»

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось на улице Набережная в деревне Мельникова: на площади в 240 кв.м сгорели надворные постройки и пять снегоходов «Тайга». В тушении были задействованы две единицы техники и 10 человек личного состава.