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14:17 (мск), источник: Nakanune.ru

На пожаре в Свердловской области сгорели пять снегоходов «Тайга»

На Среднем Урале огонь уничтожил сразу пять снегоходов. Пожар произошел сегодня днем в Ирбитском муниципальном образовании.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось на улице Набережная в деревне Мельникова: на площади в 240 кв.м сгорели надворные постройки и пять снегоходов «Тайга». В тушении были задействованы две единицы техники и 10 человек личного состава.

Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 13 часов 10 минут. Причину возгорания еще предстоит установить специалистам.

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