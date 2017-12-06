Реконструкция канала шлюза привела к массовой гибели рыбы в Новосибирске

Источник: Вести - Новосибирск

Этого мужчину на дне канала шлюза вполне можно было бы спутать со строителем. Но это рыбак. Без удочки за полчаса наполнил уловом большую сумку. Увидев камеру, настоящие строители тут же выгнали любителя зимней рыбалки с насиженной дамбы. Спускаемся вниз. С одной стороны дамбы в воде десятки тысяч подлещиков, чебаков, плотвы и окуней. Один огромный косяк. Предполагали, что рыба безопасно переждет ремонт канала. Но что-то в обустройстве защитных сооружений пошло не так.

Дмитрий Коровин, Корреспондент: «Вот так выглядит обратная сторона дамбы, перекрывающей канал шлюза. По проекту здесь не должна была погибнуть ни одна рыба. Но как вы видите — это не так».

Дамбу сегодня осмотрели сотрудники рыбоохраны. Такого увидеть не ожидали. Еще не завершилась одна проверка, а уже пришлось начинать новую.

Напомним, в конце ноября вести рассказали о заморе рыбы в канале новосибирского шлюза. На кадрах любительской съемки, видно — её черпают ковшом экскаватора. Подсчитали, рыбы погибло полтонны. В проекте значилось всего 10 килограммов. Помимо иска на 14 тысяч рублей строители заплатят штраф до 200 тысяч. Выводов для себя так и не сделали. Продолжают губить рыбу. Почему не боятся? У рыбаков своя версия. Подрядчики из Москвы, ООО «Акватик» и новосибирские субподрядчики — «АлександрГРАД», от комментариев воздержались. В рыбоохране, тем не менее, намерены добиться от строителей устранения нарушений. Начали новую проверку и дали задание ученым, пересчитать размер ущерба в проектной документации.

Юрий Хохлов, начальник новосибирского отдела Верхнеобского управления росрыболовства: «Мы привлекли специалистов, чтобы они, в конце концов, пересмотрели сам проект, само заключение, ужесточили меры».