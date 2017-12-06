Пострадавшая в ДТП в Губахе девочка находится на ИВЛ
У ребёнка тяжёлая травма головы и ушиб правого лёгкого.
У ребёнка тяжёлая травма головы и ушиб правого лёгкого.
Девочка, доставленная в ночь на 6 декабря в Пермь транспортом санавиации, находится в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
«У девочки сочетанная травма с преобладанием закрытой
Девочка пострадала в ДТП в Губахе 5 декабря. С закрытой
Напомним, вечером 5 декабря трое детей после занятий в спортивной школе переходили дорогу по пешеходному переходу, где их сбила «Газель». Смерть восьмилетнего мальчика врачи скорой помощи зафиксировали на месте происшествия, его 11-летнюю сестру госпитализировали. Их друг после аварии убежал, но после отец принёс его на руках в больницу. Врачи установили, что у десятилетнего мальчика закрытая