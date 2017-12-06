Пострадавшая в ДТП в Губахе девочка находится на ИВЛ

Девочка, доставленная в ночь на 6 декабря в Пермь транспортом санавиации, находится в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

«У девочки сочетанная травма с преобладанием закрытой черепно-мозговой. Скелетных повреждений нет, имеется ушиб лёгкого. Состояние девочки стабильное тяжёлое, принято решение о консервотивной тактике лечения, операций не требуется. Девочка находится в реанимации, подключена к аппарату ИВЛ», — сообщил корреспонденту «АиФ-Прикамье» заместитель главного врача Пермской краевой детской клинической больнице (КДКБ) по медицинской части Дмитрий Шабунин.

Девочка пострадала в ДТП в Губахе 5 декабря. С закрытой черепно-мозговой травмой на скорой помощи её сначала доставили в местную больницу. По данным Министерства здравоохранения Пермского края, оперативный дежурный направил в Губаху нейрохирурга и реанимобиль с бригадой врачей. Консилиум в Губахе принял решение о медицинской эвакуации девочки в отделение нейрохирургии Краевой детской клинической больницы.