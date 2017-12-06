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14:21 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пострадавшая в ДТП в Губахе девочка находится на ИВЛ

У ребёнка тяжёлая травма головы и ушиб правого лёгкого.

Девочка, доставленная в ночь на 6 декабря в Пермь транспортом санавиации, находится в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

«У девочки сочетанная травма с преобладанием закрытой черепно-мозговой. Скелетных повреждений нет, имеется ушиб лёгкого. Состояние девочки стабильное тяжёлое, принято решение о консервотивной тактике лечения, операций не требуется. Девочка находится в реанимации, подключена к аппарату ИВЛ», — сообщил корреспонденту «АиФ-Прикамье» заместитель главного врача Пермской краевой детской клинической больнице (КДКБ) по медицинской части Дмитрий Шабунин.

Девочка пострадала в ДТП в Губахе 5 декабря. С закрытой черепно-мозговой травмой на скорой помощи её сначала доставили в местную больницу. По данным Министерства здравоохранения Пермского края, оперативный дежурный направил в Губаху нейрохирурга и реанимобиль с бригадой врачей. Консилиум в Губахе принял решение о медицинской эвакуации девочки в отделение нейрохирургии Краевой детской клинической больницы.

Напомним, вечером 5 декабря трое детей после занятий в спортивной школе переходили дорогу по пешеходному переходу, где их сбила «Газель». Смерть восьмилетнего мальчика врачи скорой помощи зафиксировали на месте происшествия, его 11-летнюю сестру госпитализировали. Их друг после аварии убежал, но после отец принёс его на руках в больницу. Врачи установили, что у десятилетнего мальчика закрытая черепно-мозговая травма.

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