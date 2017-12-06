Суд во Франции решил оставить Керимова на свободе, сообщил источник
«Он остался на свободе, ему увеличили залог и расширили круг лиц, с которыми нельзя общаться», — сказал собеседник агентства.
Слушания по апелляции прокуратуры Ниццы на избранную ранее для Керимова меру пресечения прошли накануне.
Суд города
Именно этот суд рассматривал дело об экстрадиции бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова и беглого казахстанского банкира Мухтара Аблязова, выдачи которого добивалась Россия. Ранее, в 2011 году, этот суд отклонил жалобу российского миллиардера Михаила Прохорова на решение суда Ниццы, который отказался вернуть ему залог в размере 39,4 миллиона евро за одну из лучших вилл на Лазурном берегу.