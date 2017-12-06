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14:26 (мск), источник: РИА Новости

Суд во Франции решил оставить Керимова на свободе, сообщил источник

ЭКС-АН-ПРОВАНС (Франция), 6 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Апелляционный суд французского города Экс-ан-Прованс оставил на свободе российского сенатора Сулеймана Керимова, увеличив залог, сообщил РИА Новости источник в суде.

Источник: РИА "Новости"

«Он остался на свободе, ему увеличили залог и расширили круг лиц, с которыми нельзя общаться», — сказал собеседник агентства.

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Слушания по апелляции прокуратуры Ниццы на избранную ранее для Керимова меру пресечения прошли накануне.

Суд города Экс-ан-Прованс — единственный на четыре близлежащих департамента апелляционный суд, поэтому в нем разбирают дела не только департамента Буш-да-Рон, в котором находится город, но и трёх других департаментов — Альпы Верхнего Прованса, Вар и Приморские Альпы, где располагается суд Ниццы, ведущий дело Керимова.

Именно этот суд рассматривал дело об экстрадиции бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова и беглого казахстанского банкира Мухтара Аблязова, выдачи которого добивалась Россия. Ранее, в 2011 году, этот суд отклонил жалобу российского миллиардера Михаила Прохорова на решение суда Ниццы, который отказался вернуть ему залог в размере 39,4 миллиона евро за одну из лучших вилл на Лазурном берегу.

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