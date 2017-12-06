Суд во Франции решил оставить Керимова на свободе, сообщил источник

Источник: РИА "Новости"

«Он остался на свободе, ему увеличили залог и расширили круг лиц, с которыми нельзя общаться», — сказал собеседник агентства.

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Слушания по апелляции прокуратуры Ниццы на избранную ранее для Керимова меру пресечения прошли накануне.

Суд города Экс-ан-Прованс — единственный на четыре близлежащих департамента апелляционный суд, поэтому в нем разбирают дела не только департамента Буш-да-Рон, в котором находится город, но и трёх других департаментов — Альпы Верхнего Прованса, Вар и Приморские Альпы, где располагается суд Ниццы, ведущий дело Керимова.