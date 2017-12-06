В «Гоголь-центре» по «делу Седьмой студии» арестовали рояль

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Да, действительно, в рамках дела наложен арест на рояль, который покупался за 5 млн рублей для спектаклей. Сейчас он стоит в «Гоголь-центре» и на нем запрещено играть. Дмитрий Харитонов Адвокат Кирилла Серебренникова

Ранее об ареста рояля говорила адвокат и другого фигуранта дела, первого генпродюсера автономной некоммерческой организации «Седьмая студия Алексея Малобродского, Ксения Карпинская.

«Следователи говорят, что были похищены средства, предназначенные для приобретения оборудования — например, рояля. Однако рояль был приобретен, стоит в театре и на него наложен арест», — сказала Карпинская в Мосгорсуде в понедельник, где рассматривался вопрос о законности продления ареста Малобродского, Серебренникова и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина.

«Дело Седьмой студии»

Серебренников, Малобродский, Итин, а также экс-главбух «Седьмой студии» Нина Масляева обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Серебренников, Итин и Масляева находятся под домашним арестом, Малобродский — под стражей. Ранее на этой неделе Мосгорсуд признал законным продление фигурантам меры пресечения до 19 января 2018 года.

Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.

В конце октября в рамках дела была задержана и отправлена под домашний арест до 26 декабря директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, ранее возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры.