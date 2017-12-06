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14:38 (мск), источник: Интерфакс

В «Гоголь-центре» по «делу Седьмой студии» арестовали рояль

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU — В рамках так называемого «дела Седьмой студии» о хищении 68 млн рублей на рояль в «Гоголь-центре» наложили арест.

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Да, действительно, в рамках дела наложен арест на рояль, который покупался за 5 млн рублей для спектаклей. Сейчас он стоит в «Гоголь-центре» и на нем запрещено играть.
Дмитрий Харитонов
Адвокат Кирилла Серебренникова

Ранее об ареста рояля говорила адвокат и другого фигуранта дела, первого генпродюсера автономной некоммерческой организации «Седьмая студия Алексея Малобродского, Ксения Карпинская.

«Следователи говорят, что были похищены средства, предназначенные для приобретения оборудования — например, рояля. Однако рояль был приобретен, стоит в театре и на него наложен арест», — сказала Карпинская в Мосгорсуде в понедельник, где рассматривался вопрос о законности продления ареста Малобродского, Серебренникова и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина.

«Дело Седьмой студии»

Серебренников, Малобродский, Итин, а также экс-главбух «Седьмой студии» Нина Масляева обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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Серебренников, Итин и Масляева находятся под домашним арестом, Малобродский — под стражей. Ранее на этой неделе Мосгорсуд признал законным продление фигурантам меры пресечения до 19 января 2018 года.

Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.

В конце октября в рамках дела была задержана и отправлена под домашний арест до 26 декабря директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, ранее возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры.

Ещё одна фигурантка — экс-генпродюсер «Седьмой студии» и бывший исполнительный продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь», который, по версии следствия, должен был быть запущен в рамках «Платформы», но поставлен якобы не был, Екатерина Воронова — арестована заочно, она объявлена в международный розыск.

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