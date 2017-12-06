Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017»
9 видов капусты, которые нужно начать есть прямо сейчас
В соцсетях обсуждают грустное письмо Санте от 6-летнего мальчика
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Готова к морозам: Альбина Джанабаева позирует в роскошной шубе
Семья бросила дочь, оставив записку о месте встречи через 10 летОни увиделись спустя 22 года — дочь приехала в Китай из Америки
СМИ: Киркоров поддержит соперника России на «Евровидении 2018»
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Тарасова: Мутко должен попросить извинений и голову склонить
Геращенко винит РФ в трате 1 млрд $ на беженцев ЕС
Рудковская, Караулова и другие посетили светский ужин в Москве
Готова к морозам: Альбина Джанабаева позирует в роскошной шубе
Мутко должен извиниться «за унижение чести страны» - депутат ГД
СМИ: США решили подделать «смертоносное оружие» РФ
Компания сына Чайки построит дома в промзоне на севере Москвы
Недвижимость Захарченко передадут Росимуществу
Фоторепортажи
12Белый дом Рождества
8Суперлуние-2017
14:33 (мск), источник: ИА Башинформ

Самолет, направляющийся в Самару, совершил незапланированную посадку в аэропорту «Уфа»

УФА, 6 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Рейс турецкой авиакомпании № 487 «Стамбул — Самара» совершил незапланированную посадку в уфимском аэропорту.

«Сегодня ночью рейс “Стамбул — Самара” не смог приземлиться в аэропорту назначения и совершил незапланированную посадку в запасном аэродроме уфимского аэропорта», — сообщила пресс-секретарь Международного аэропорта «Уфа» Татьяна Ризван.

По ее словам, в эту же ночь все пассажиры рейса № 487 — это 71 человек, выехали в Самару на автобусе.

Причины незапланированной посадки не сообщаются.

Сегодня МЧС распространило предупреждение о затруднении движения транспорта на территории Самарской области из-за снегопада. Движение затруднено на участке ФАД М-5 «Урал» — от населенного пункта Большая Рязань микрорайона Сызранский до города Октябрьска, сообщает ведомство.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Как России оспорить решение об отстранении от Олимпиады
При попытке забрать Саакашвили пострадали 13 человек
В России разработали новые правила для интернет-покупок
100 тысяч беженцев рохинджа переселят на необитаемый остров
СМИ об отстранении России: «Просто выгнали лодырей вон»
Роскачество назвало полезные и вредные колбасы
«Умеренный ад»: что классики думали о русской зиме
Спорт
Вопрос дня. Олимпиада-2018 и сборная России: ехать или не ехать? Кто-то считает нейтральный флаг унижением, но есть и те, кто готов не послушаться президента Путина
Авто
В России решили, что 130 км/ч безопаснее, чем 110 км/ч Но только при условии соблюдения участниками правил дорожного движения
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Яковлева рассказала о бурных отношениях с Нагиевым на съемках Актеры вновь встретились на съемочной площадке «Елок новых»
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Москвичам продлили срок уплаты налога на имущество
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Подворачиваете или заправляете? Какую обувь подобрать к джинсам Джинсы становятся ключевым предметом гардероба, и, как мы все знаем, заправлять их в сапоги не стоит. Как быть и что делать — читай в нашей статье
Дети
Младшая дочь Ксении Бородиной растет совсем не похожей на нее По мнению пользователей Сети, девочка пошла в отца.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь