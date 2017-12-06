Самолет, направляющийся в Самару, совершил незапланированную посадку в аэропорту «Уфа»

«Сегодня ночью рейс “Стамбул — Самара” не смог приземлиться в аэропорту назначения и совершил незапланированную посадку в запасном аэродроме уфимского аэропорта», — сообщила пресс-секретарь Международного аэропорта «Уфа» Татьяна Ризван.

По ее словам, в эту же ночь все пассажиры рейса № 487 — это 71 человек, выехали в Самару на автобусе.

Причины незапланированной посадки не сообщаются.