Самолет, направляющийся в Самару, совершил незапланированную посадку в аэропорту «Уфа»
УФА, 6 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Рейс турецкой авиакомпании № 487 «Стамбул — Самара» совершил незапланированную посадку в уфимском аэропорту.
УФА, 6 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Рейс турецкой авиакомпании № 487 «Стамбул — Самара» совершил незапланированную посадку в уфимском аэропорту.
«Сегодня ночью рейс “Стамбул — Самара” не смог приземлиться в аэропорту назначения и совершил незапланированную посадку в запасном аэродроме уфимского аэропорта», — сообщила
По ее словам, в эту же ночь все пассажиры рейса № 487 — это 71 человек, выехали в Самару на автобусе.
Причины незапланированной посадки не сообщаются.
Сегодня МЧС распространило предупреждение о затруднении движения транспорта на территории Самарской области