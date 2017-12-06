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15:06 (мск), источник: ТАСС

В Новосибирской области после гибели пяти детей при пожаре возбуждено дело о халатности

По данным следствия, органы опеки не обеспечили своевременную защиту прав детей и не выявили угрозу их жизни и здоровью.

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности органов опеки по факту гибели пятерых детей в результате пожара в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

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«Следственными органами СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (“Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц”)», — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, 5 мая в отдел опеки и попечительства администрации Искитимского района области из районной больницы поступила информация о социально опасном положении одной из семей. В августе мать малолетних детей скончалась, а отец злоупотреблял спиртным. «Должностные лица органов социальной защиты населения Искитимского района заблаговременно были уведомлены о сложившейся ситуации и не обеспечили своевременную защиту прав и законных интересов малолетних детей, не выявили угрозу их жизни и здоровью, в результате чего 3 декабря пятеро детей погибли при пожаре», — отметили в СК.

Ранее по факту гибели детей следователями было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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