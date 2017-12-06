В Перми на улице задержали мужчину с наркотиками
Сотрудники Росгвардии патрулировали улицу Куйбышева и заметили молодого человека, который вел себя подозрительно: озирался по сторонам, нервничал и пытался спрятать
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Сотрудники Росгвардии патрулировали улицу Куйбышева и заметили молодого человека, который вел себя подозрительно: озирался по сторонам, нервничал и пытался спрятать
Мужчину попросили представиться, тогда он попытался сбежать. В итоге 24-летнего пермяка задержали. Правоохранители передали подозрительного мужчину в отдел полиции.
При личном осмотре у него нашли пластиковый контейнер с 35-ю граммами растительного наркотика. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.