В Перми на улице задержали мужчину с наркотиками

Мужчину попросили представиться, тогда он попытался сбежать. В итоге 24-летнего пермяка задержали. Правоохранители передали подозрительного мужчину в отдел полиции.



При личном осмотре у него нашли пластиковый контейнер с 35-ю граммами растительного наркотика. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.