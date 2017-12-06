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14:46 (мск), источник: СуперОмск

В Омске задержали лжеустановщиков пластиковых окон

Мастера брали с клиентов предоплату и тратили деньги на свои нужды.

Осенью этого года в полицию поступило несколько заявлений от обманутых граждан. В ходе опроса потерпевших установлено, омичи обращались к специалисту от управляющей компании. Мужчина брал с заказчиков стопроцентные предоплаты, 20 000 или 30 000 рублей, и в устной форме договаривался о сроках выполнения своей работы.

По распискам, которые мужчина оставлял клиентам, полицейским удалось установить личность злоумышленника. Задержали лжемастера на омском железнодорожном вокзале. 28-летний житель Азовского района возвращался из Москвы. Как выяснилось, именно там он решил потратить 70 000 рублей, которые получил от обманутых заказчиков.

Но это оказался не единственный случай. Таким же образом в середине сентября другой подозреваемый обманул порядка 20 человек. Родители детей одного из детских садов доверились омичу, предложившему заменить старое окно в группе. На родительском собрании 34-летний папа одного из воспитанников собрал необходимые для закупки материала 34 000 рублей и больше не появлялся. Полицейские задержали мужчину по месту жительства. Заявление о привлечении его к уголовной ответственности подписали 23 обманутых родителя.

В обоих случаях преступления квалифицированы по статье «Мошенничество». Следователями формируется доказательная база. Подозреваемые обязуются вернуть украденные деньги их законным владельцам.

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