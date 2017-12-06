Из-за угрозы взрыва эвакуировали стадион «Санкт-Петербург»

Сообщения о бесхозных предметах в станциях петербургского метро уже никого не удивляют. Только злят. Из-за звонков о взрывных устройствах в Петербурге уже не раз эвакуировали школы, институты, городские администрации, даже суды. А сегодня пришла очередь стадиона «Санкт-Петербург».

Около 11 утра всех, кто был внутри спортивного объекта, попросили покинуть помещение. А это не только рабочие, но и представители Смольного и оргкомитета Чемпионата мира по футболу 2018 года. Всему виной анонимный звонок, который раздался за час до полудня. Неизвестный сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве на территории стадиона.