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14:48 (мск), источник: Volga News

Самолет Стамбул — Самара незапланированно сел в Уфе

Пассажиры рейса № 487 — это 71 человек, выехали в Самару на автобусе.

Рейс турецкой авиакомпании № 487 Стамбул — Самара совершил незапланированную посадку в уфимском аэропорту, пишет bashinform.ru.

«Сегодня ночью рейс Стамбул — Самара не смог приземлиться в аэропорту назначения и совершил незапланированную посадку на запасном аэродроме уфимского аэропорта», — сообщила пресс-секретарь Международного аэропорта «Уфа» Татьяна Ризван.

По ее словам, в эту же ночь все пассажиры рейса № 487 — это 71 человек, выехали в Самару на автобусе.

О причинах незапланированной посадки не сообщается.

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