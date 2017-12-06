Самолет Стамбул — Самара незапланированно сел в Уфе
Пассажиры рейса № 487 — это 71 человек, выехали в Самару на автобусе.
Пассажиры рейса № 487 — это 71 человек, выехали в Самару на автобусе.
Рейс турецкой авиакомпании № 487 Стамбул — Самара совершил незапланированную посадку в уфимском аэропорту, пишет bashinform.ru.
«Сегодня ночью рейс Стамбул — Самара не смог приземлиться в аэропорту назначения и совершил незапланированную посадку на запасном аэродроме уфимского аэропорта», — сообщила
По ее словам, в эту же ночь все пассажиры рейса № 487 — это 71 человек, выехали в Самару на автобусе.
О причинах незапланированной посадки не сообщается.