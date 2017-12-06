Уголовное дело завели на водителя BMW, сбившего сотрудника ДПС в Иркутске
Злоумышленнику может грозить до 10 лет тюрьмы.
Злоумышленнику может грозить до 10 лет тюрьмы.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 318 УК РФ в отношении водителя BMW, который сбил сотрудника ДПС в Иркутске, уходя от погони. Злоумышленнику может грозить до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
По версии следствия, 30 ноября сотрудники ОБДПС ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» преследовали автомобиль BMW за совершение административного правонарушения. Водитель автомобиля направил машину на сотрудников полиции, и, начав движение вперед, попытался совершить на них наезд. Однако, не смог этого сделать по независящим от него обстоятельствам.
«Тогда злоумышленник направил автомобиль на стоявшего позади него сотрудника ДПС, сбив инспектора. Полицейский упал на тротуар, который препятствовал дальнейшему движению автомобиля, что помогло избежать более серьезных последствий. Тем не менее действия нарушителя были пресечены правоохранителями», — отметили в ведомстве.
В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователями производятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.