Такси угодило в размыв на Гражданском проспекте
Коммунальная авария произошла в Петербурге днем 6 декабря. О пострадавших неизвестно.
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Коммунальная авария произошла в Петербурге днем 6 декабря. О пострадавших неизвестно.
Как сообщают участники портала «Мегаполис», прорыв произошел у дома 83 по Гражданскому проспекту. Авария была зафиксирована на трубе горячего водоснабжения.
Отмечается, что не обошлось без попадания автомобиля в размыв. Туда передними колесами угодила машина такси.