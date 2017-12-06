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15:08 (мск), источник: Водитель Петербурга

Такси угодило в размыв на Гражданском проспекте

Коммунальная авария произошла в Петербурге днем 6 декабря. О пострадавших неизвестно.

Как сообщают участники портала «Мегаполис», прорыв произошел у дома 83 по Гражданскому проспекту. Авария была зафиксирована на трубе горячего водоснабжения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что не обошлось без попадания автомобиля в размыв. Туда передними колесами угодила машина такси.

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