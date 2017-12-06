Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Кремль прокомментировал решение МОК об отстранении РФ
Холодный климат грозит раком
Кадыров сделал заявление после отстранения РФ от Олимпиады
Все сдаем валюту: рубль снова укрепляется
Канделаки обратилась с призывом к российским спортсменам
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
Саакашвили –рядовой ЦРУ: генерал спецслужб об операции США
СМИ: Пенсионерам выделили дополнительные льготы
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
СМИ: актёр Еремеев вступился за сестру Карину Мишулину
Актера Еремеева признали сыном Спартака Мишулина
Полина Гагарина сменила имидж ради новой съемки
Бритни Спирс надела мини-платье и меха (фото)
Николай Валуев: Перед МОК нечего метать бисер. Нас не отпустят
СМИ: США решили подделать «смертоносное оружие» РФ
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
В Мордовии болельщиков ЧМ-2018 поселят в палатках
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
17:56 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани трех мужчин осудили за кражу речного песка

Славянский районный суд вынес приговор в отношении трех мужчин, которых обвинили в краже песка.

В результате оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники ФСБ установили, что трое мужчин похитили более 30 тыс. кубометров речного песка общей стоимостью более 10 млн рублей. Песок добыли в русле реки Протоке во время руслорегулирующих работ за счет федеральных средств.

«Следствием установлено, что похищенный песок поставлялся на укрепление (отсыпку) железнодорожного полотна, ведущего в зону строительства транспортного перехода через Керченский пролив. Строительство данного железнодорожного полотна осуществляется в рамках инвестиционной программы ОАО “РЖД”», — сообщает пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю.

Суд назначил фигурантам наказание в виде лишения свободы от года до полутора лет заключения условно. Приговор вступил в силу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Городские легенды Краснодара
Один день в краснодарском интим-магазине
Путин объявил об участии в президентских выборах
Члена Европарламента обвинили в шпионаже в пользу России
Путин разрешил российским спортсменам выступать на Олимпиаде
В России усложнилось оформление зарубежных интернет-покупок
Журнал TIME выбрал «Человека года»
Роскачество назвало полезные и вредные колбасы
Дед Мороз рассказал о самых популярных просьбах детей
Спорт
Вопрос дня. Олимпиада-2018 и сборная России: ехать или не ехать? Кто-то считает нейтральный флаг унижением, но есть и те, кто готов не послушаться президента Путина
Авто
ГАЗ начал выпуск «преемника ЗИЛ-130» (и еще одной новинки) В Нижнем Новгороде стартовало производство двух новых автомобилей марки ГАЗ — «Газона-Next» полной массой 10 тонн и «Газели-Next» полной массой 4,6 тонны
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Яковлева рассказала о бурных отношениях с Нагиевым на съемках Актеры вновь встретились на съемочной площадке «Елок новых»
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
Подворачиваете или заправляете? Какую обувь подобрать к джинсам Джинсы становятся ключевым предметом гардероба, и, как мы все знаем, заправлять их в сапоги не стоит. Как быть и что делать — читай в нашей статье
Дети
Младшая дочь Ксении Бородиной растет совсем не похожей на нее По мнению пользователей Сети, девочка пошла в отца.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь