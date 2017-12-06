На Кубани трех мужчин осудили за кражу речного песка

В результате оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники ФСБ установили, что трое мужчин похитили более 30 тыс. кубометров речного песка общей стоимостью более 10 млн рублей. Песок добыли в русле реки Протоке во время руслорегулирующих работ за счет федеральных средств.

«Следствием установлено, что похищенный песок поставлялся на укрепление (отсыпку) железнодорожного полотна, ведущего в зону строительства транспортного перехода через Керченский пролив. Строительство данного железнодорожного полотна осуществляется в рамках инвестиционной программы ОАО “РЖД”», — сообщает пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю.