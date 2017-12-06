На Кубани трех мужчин осудили за кражу речного песка
Славянский районный суд вынес приговор в отношении трех мужчин, которых обвинили в краже песка.
Славянский районный суд вынес приговор в отношении трех мужчин, которых обвинили в краже песка.
В результате
«Следствием установлено, что похищенный песок поставлялся на укрепление (отсыпку) железнодорожного полотна, ведущего в зону строительства транспортного перехода через Керченский пролив. Строительство данного железнодорожного полотна осуществляется в рамках инвестиционной программы ОАО “РЖД”», — сообщает
Суд назначил фигурантам наказание в виде лишения свободы от года до полутора лет заключения условно. Приговор вступил в силу.