Ленинградский мост в Омске «стоит» из-за трех аварий
Вечером в среду Омск стоит в 6-балльных пробках.
Вечером в среду Омск стоит в 6-балльных пробках.
Жителям левобережья, чтобы попасть домой, придется постоять в пробке. Как передает корреспондент портала Om1.ru, на мосту образовалась огромная пробка. Отметим, обычно в это время ее не бывает. Как выяснилось, причиной стали сразу три ДТП, случившиеся на мосту.
В результате автомобильный поток на мосту в сторону Левобережья двигается со скоростью не более 5 километров в час, по данным сервиса «Яндекс. Пробки».
Сервис по данным на 17:45 оценивает общую дорожную ситуацию в Омске в 6 баллов из 10 возможных. Перегружены, как обычно, ключевые магистрали города: проспект Маркса, улицы Пушкина, Масленникова, Жукова, Интернациональная, Гагарина, Герцена. Напряженная ситуация складывается и на Левом берегу: на улицах Конева и 3-я Енисейская автомобили едут со скоростью 5−7 километров в час.