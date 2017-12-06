Ленинградский мост в Омске «стоит» из-за трех аварий

Жителям левобережья, чтобы попасть домой, придется постоять в пробке. Как передает корреспондент портала Om1.ru, на мосту образовалась огромная пробка. Отметим, обычно в это время ее не бывает. Как выяснилось, причиной стали сразу три ДТП, случившиеся на мосту.

В результате автомобильный поток на мосту в сторону Левобережья двигается со скоростью не более 5 километров в час, по данным сервиса «Яндекс. Пробки».