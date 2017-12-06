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15:19 (мск), источник: Om1.ru

Ленинградский мост в Омске «стоит» из-за трех аварий

Вечером в среду Омск стоит в 6-балльных пробках.

Жителям левобережья, чтобы попасть домой, придется постоять в пробке. Как передает корреспондент портала Om1.ru, на мосту образовалась огромная пробка. Отметим, обычно в это время ее не бывает. Как выяснилось, причиной стали сразу три ДТП, случившиеся на мосту.

В результате автомобильный поток на мосту в сторону Левобережья двигается со скоростью не более 5 километров в час, по данным сервиса «Яндекс. Пробки».

Сервис по данным на 17:45 оценивает общую дорожную ситуацию в Омске в 6 баллов из 10 возможных. Перегружены, как обычно, ключевые магистрали города: проспект Маркса, улицы Пушкина, Масленникова, Жукова, Интернациональная, Гагарина, Герцена. Напряженная ситуация складывается и на Левом берегу: на улицах Конева и 3-я Енисейская автомобили едут со скоростью 5−7 километров в час.

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