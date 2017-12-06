В Волгограде экс-директор школы искусств подозревается в мошенничестве
Бывший директор детской школы искусств № 4 предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения и служебном подлоге.
Бывший директор детской школы искусств № 4 предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения и служебном подлоге.
Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, в ходе проверки исполнения бюджетного законодательства было установлено, что в учреждение по просьбе заместителя директора была трудоустроена ее родная дочь на должность костюмера. При этом женщина фактически не работала, однако руководство согласовывало табель учета рабочего времени и начисляло ей зарплату. С 2011 года по май 2016 года общая сумма выплат и, как следствие, ущерба бюджету составила более 646 тысяч рублей.
Материалы проверки прокуратура района направила в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По факту мошенничества с использованием служебного положения и служебного подлога было возбуждено уголовное дело. Вину в содеянном обвиняемый признал.