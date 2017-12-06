В Пермском крае в ближайшее время восстановят здание колонии, пострадавшее при пожаре

ПЕРМЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Административное здание, пострадавшее при пожаре в исправительной колонии в Соликамске (Пермский край), восстановят в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил в среду руководитель пресс-службы Главного управления ФСИН по Пермскому краю Станислав Волегов.

«Уже однозначно можно сказать, что при пожаре само трехэтажное здание пострадало в меньшей степени, пострадала только кровля. В ближайшее время она будет восстановлена, точные сроки пока неизвестны», — сообщил Волегов.

Ранее сообщалось, что пожар в ИК-1 в Соликамске, по предварительной информации, произошел из-за короткого замыкания проводки на чердаке административного здания. Выгорела часть крыши на площади около 1,1 тыс. кв. метров. Ущерб от пожара пока уточняется. По словам Волегова, колония работает в штатном режиме, пожар не повлиял на деятельность учреждения.

На месте происшествия для выяснения обстоятельств работает комиссия Главного управления ФСИН по Пермскому краю. Также прокуратура организовала проверку причин и условий возникновения пожара в колонии.