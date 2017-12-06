В Пермском крае в ближайшее время восстановят здание колонии, пострадавшее при пожаре
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ПЕРМЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Административное здание, пострадавшее при пожаре в исправительной колонии в Соликамске (Пермский край), восстановят в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил в среду руководитель
«Уже однозначно можно сказать, что при пожаре само трехэтажное здание пострадало в меньшей степени, пострадала только кровля. В ближайшее время она будет восстановлена, точные сроки пока неизвестны», — сообщил Волегов.
Ранее сообщалось, что пожар в ИК-1 в Соликамске, по предварительной информации, произошел
На месте происшествия для выяснения обстоятельств работает комиссия Главного управления ФСИН по Пермскому краю. Также прокуратура организовала проверку причин и условий возникновения пожара в колонии.
Пожар произошел вечером во вторник в исправительной колонии строгого режима, расположенной рядом с колонией для пожизненно осужденных «Белый лебедь». В экстренных службах ТАСС рассказали, что в здании частично обрушилась кровля. В результате происшествия никто не пострадал.