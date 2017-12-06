В Калининграде на стройплощадке рабочий упал со второго этажа
В Калининграде на строительной площадке рабочий упал со второго этажа. Об этом сообщает система «112» на своей странице в «Вконтакте».
В Калининграде на строительной площадке рабочий упал со второго этажа. Об этом сообщает система «112» на своей странице в «Вконтакте».
Инцидент произошел на улице Семипалатинской недалеко от школы.
— В Центр обработки вызовов системы — 112 о происшествии сообщил коллега пострадавшего. Со слов заявителя, мужчина немного приходит в сознание, на голове ушиб и кровотечение, — отметили в системе.
На происшествие была направлена бригада медиков, пострадавший доставлен в Областную клиническую больницу.