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15:36 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининграде на стройплощадке рабочий упал со второго этажа

В Калининграде на строительной площадке рабочий упал со второго этажа. Об этом сообщает система «112» на своей странице в «Вконтакте».

Источник: Комсомольская правда

Инцидент произошел на улице Семипалатинской недалеко от школы.

— В Центр обработки вызовов системы — 112 о происшествии сообщил коллега пострадавшего. Со слов заявителя, мужчина немного приходит в сознание, на голове ушиб и кровотечение, — отметили в системе.

На происшествие была направлена бригада медиков, пострадавший доставлен в Областную клиническую больницу.

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