В Калининграде на стройплощадке рабочий упал со второго этажа

В Калининграде на стройплощадке рабочий упал со второго этажа

В Калининграде на строительной площадке рабочий упал со второго этажа. Об этом сообщает система «112» на своей странице в «Вконтакте».