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15:51 (мск), источник: Tengrinews

Суд пересмотрел дело о смерти школьника в Талгаре

Судебная коллегия по уголовным делам Алматинского областного суда рассмотрела апелляционные жалобы троих подростков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда области.

Источник: Tengrinews
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В ноябре 2015 года девятиклассники школы Талгарского района, выясняя отношения с учеником параллельного класса, нанесли ему удары. В результате 15-летний подросток скончался.

Приговором Талгарского районного суда школьников признали виновными в гибели сверстника. Двоих из них осудили по статье 28 части 4, 106 части 2 пункта 5,11 — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» к 5 годам лишения свободы, а третий по статье 106 часть 3 к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

«Постановлением апелляционной коллегии, на основании статьи 80 части 7 УК РК, приговор суда в отношении одного подсудимого изменен частично и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев, а в отношении остальных оставлен без изменения», — сообщает пресс-служба суда Алматинской области.

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