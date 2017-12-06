Суд пересмотрел дело о смерти школьника в Талгаре

Источник: Tengrinews

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В ноябре 2015 года девятиклассники школы Талгарского района, выясняя отношения с учеником параллельного класса, нанесли ему удары. В результате 15-летний подросток скончался.

Приговором Талгарского районного суда школьников признали виновными в гибели сверстника. Двоих из них осудили по статье 28 части 4, 106 части 2 пункта 5,11 — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» к 5 годам лишения свободы, а третий по статье 106 часть 3 к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.