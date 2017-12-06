Суд пересмотрел дело о смерти школьника в Талгаре
Судебная коллегия по уголовным делам Алматинского областного суда рассмотрела апелляционные жалобы троих подростков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Судебная коллегия по уголовным делам Алматинского областного суда рассмотрела апелляционные жалобы троих подростков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
В ноябре 2015 года девятиклассники школы Талгарского района, выясняя отношения с учеником параллельного класса, нанесли ему удары. В результате 15-летний подросток скончался.
Приговором Талгарского районного суда школьников признали виновными в гибели сверстника. Двоих из них осудили по статье 28 части 4, 106 части 2 пункта 5,11 — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» к 5 годам лишения свободы, а третий по статье 106 часть 3 к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.
«Постановлением апелляционной коллегии, на основании статьи 80 части 7 УК РК, приговор суда в отношении одного подсудимого изменен частично и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев, а в отношении остальных оставлен без изменения», — сообщает