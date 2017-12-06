Уфимцев испугал накренившийся подъемный кран

Сегодня, около 16 часов г. Уфы от очевидца поступила информация о том, что на улице Тихорецкая, 19, на строительной площадке накренился и уперся в строящийся дом подъемный кран.

На место выехал замначальника Управления гражданской защиты по Октябрьскому району. Выяснилось, что кран накренился не случайно — данную меру применили преднамеренно. Еще 2 декабря здесь производился демонтаж башенного крана, и в момент проведения его планового технического обслуживания, для того чтобы исключить риск свободного перемещения оборудования из-за шквалистого ветра, он был зафиксирован тросами за бетонные конструкции здания.