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15:46 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Уфимцев испугал накренившийся подъемный кран

Уточнена информация по сообщению о накренившемся кране в Октябрьском районе, сообщает пресс-центр Службы спасения.

Сегодня, около 16 часов г. Уфы от очевидца поступила информация о том, что на улице Тихорецкая, 19, на строительной площадке накренился и уперся в строящийся дом подъемный кран.

На место выехал замначальника Управления гражданской защиты по Октябрьскому району. Выяснилось, что кран накренился не случайно — данную меру применили преднамеренно. Еще 2 декабря здесь производился демонтаж башенного крана, и в момент проведения его планового технического обслуживания, для того чтобы исключить риск свободного перемещения оборудования из-за шквалистого ветра, он был зафиксирован тросами за бетонные конструкции здания.

По словам собственника крана, в течение двух дней планируется вернуть его в исходное положение, угрозы для жизни и здоровья людей нет.

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