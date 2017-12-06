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17:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре ищут мужчину, который пырнул 20-летнего парня ножом

Пострадавший в больнице.

Источник: 63.мвд.рф

На улице Аэродромной в Самаре мужчина пырнул ножом 20-летнего парня. Произошло это 16 ноября в районе шести часов вечера.

Пострадавшего медики «скорой помощи» привезли в больницу. Молодого самарца госпитализировали.

Злоумышленника ищет полиция. Сейчас устанавливают личность предполагаемого преступника. Кроме того, возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщили в пресс-службе областного Главка.

Приметы подозреваемого: на вид 35−40 лет, рост 175−180 см., среднего телосложения, на лице щетина. Был одет: шапка черного цвета, болоньевый жилет ярко-голубого цвета, спортивный костюм черного цвета, на левой брючине имеется надпись «Adidas».

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