В Самаре ищут мужчину, который пырнул 20-летнего парня ножом
Пострадавший в больнице.
Пострадавший в больнице.
На улице Аэродромной в Самаре мужчина пырнул ножом 20-летнего парня. Произошло это 16 ноября в районе шести часов вечера.
Пострадавшего медики «скорой помощи» привезли в больницу. Молодого самарца госпитализировали.
Злоумышленника ищет полиция. Сейчас устанавливают личность предполагаемого преступника. Кроме того, возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщили в
Приметы подозреваемого: на вид 35−40 лет, рост 175−180 см., среднего телосложения, на лице щетина. Был одет: шапка черного цвета, болоньевый жилет