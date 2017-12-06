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15:56 (мск), источник: "Российская газета"

Осуждены планировавшие взрыв в Уфе террористы

От 10 до 16 лет — такой срок получили три члена террористической группы, пытавшиеся устроить взрыв в Уфе.

Теракт преступники намеревались провести, чтобы доказать свою приверженность запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». Группа выявлена в ходе совместных действий УФСБ и МВД РБ.

— Первым был задержан 35-летний житель Уфы, у которого в садовом домике обнаружили компоненты для изготовления взрывного устройства. Затем уже вышли на 63-летнюю жительницу села Авдон Уфимского района, которая осуществляла координацию и финансирование преступной деятельности ячейки, а также вовлекала в нее других лиц и обеспечивала иное содействие террористической деятельности. Еще один преступник — житель Самарской области — проводил инструктаж по изготовлению взрывчатки и подготовку поддельных документов для выезда в Сирию после предполагаемого теракта. У него были изъяты автомат и боеприпасы, — рассказали в пресс-службе УФСБ по РБ.

Кроме сроков, преступники получили штрафы в размере от 200 до 500 тысяч рублей.

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