Осуждены планировавшие взрыв в Уфе террористы

— Первым был задержан 35-летний житель Уфы, у которого в садовом домике обнаружили компоненты для изготовления взрывного устройства. Затем уже вышли на 63-летнюю жительницу села Авдон Уфимского района, которая осуществляла координацию и финансирование преступной деятельности ячейки, а также вовлекала в нее других лиц и обеспечивала иное содействие террористической деятельности. Еще один преступник — житель Самарской области — проводил инструктаж по изготовлению взрывчатки и подготовку поддельных документов для выезда в Сирию после предполагаемого теракта. У него были изъяты автомат и боеприпасы, — рассказали в пресс-службе УФСБ по РБ.