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18:31 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре в частном детсаду детей заставляли мыть унитазы

От родителей нескольких дошколят в прокуратуру Кировского района Самары поступили жалобы на работу частного детского сада. Недавно выяснилось, что воспитатели учреждения заставляли детей мыть унитазы и раковины.

О случившемся родителям рассказал один из воспитанников детского сада, пишет 63.ru. По словам 6-летнего мальчика, во время тихого часа он не смог заснуть, поэтому воспитательница начала его ругать, затем вытянула из кровати и отправила с еще одним ребенком мыть туалет, где им пришлось почистить все унитазы. Вскоре после этого выяснилось, что детей привлекают к уборке туалетов на постоянной основе.

Возмущенные семьи направили свои заявления Уполномоченной по правам ребенка при Президенте РФ Анне Кузнецовой. Двое родителей обратились за помощью к Уполномоченной по правам ребенка в Самарской области Татьяне Козловой, которая направила их жалобы в районную прокуратуру.

По словам представителей надзорного ведомства, жалоба к ним поступила во вторник, 5 декабря, и сейчас изложенная родителями информация проверяется.

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