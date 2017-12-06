В Самаре в частном детсаду детей заставляли мыть унитазы

О случившемся родителям рассказал один из воспитанников детского сада, пишет 63.ru. По словам 6-летнего мальчика, во время тихого часа он не смог заснуть, поэтому воспитательница начала его ругать, затем вытянула из кровати и отправила с еще одним ребенком мыть туалет, где им пришлось почистить все унитазы. Вскоре после этого выяснилось, что детей привлекают к уборке туалетов на постоянной основе.