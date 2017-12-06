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16:38 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самарской области под колесами поезда погиб школьник

Трагедия произошла, когда 16-летний подросток возвращался с экскурсии.

На железнодорожной станции Липяги в Самарской области около половины 12 дня в среду, 6 декабря, произошла трагедия. Под колесами поезда погиб 16-летний школьник.

Погибший возвращался с экскурсии. Он был в составе группы, со школьниками был учитель. Подросток начал переходить ж/д пути в тот момент, когда группа сошла с электрички и ждала, когда проедет встречный локомотив. Подросток был в наушниках и слушал громкую музыку, он не слышал ни приближения поезда, ни криков приятелей и учителя.

На месте происшествия работали следователи, полицейские и медики, сообщили в Приволжском СУ на транспорте следственного комитета России.

Все обстоятельства дела выясняются. Следователи готовят представление в адрес руководства железной дороги и министерства образования Самарской области.

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