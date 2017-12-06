В Самарской области под колесами поезда погиб школьник

Погибший возвращался с экскурсии. Он был в составе группы, со школьниками был учитель. Подросток начал переходить ж/д пути в тот момент, когда группа сошла с электрички и ждала, когда проедет встречный локомотив. Подросток был в наушниках и слушал громкую музыку, он не слышал ни приближения поезда, ни криков приятелей и учителя.