В Самарской области под колесами поезда погиб школьник
Трагедия произошла, когда 16-летний подросток возвращался с экскурсии.
Трагедия произошла, когда 16-летний подросток возвращался с экскурсии.
На железнодорожной станции Липяги в Самарской области около половины 12 дня в среду, 6 декабря, произошла трагедия. Под колесами поезда погиб 16-летний школьник.
Погибший возвращался с экскурсии. Он был в составе группы, со школьниками был учитель. Подросток начал переходить ж/д пути в тот момент, когда группа сошла с электрички и ждала, когда проедет встречный локомотив. Подросток был в наушниках и слушал громкую музыку, он не слышал ни приближения поезда, ни криков приятелей и учителя.
На месте происшествия работали следователи, полицейские и медики, сообщили в Приволжском СУ на транспорте следственного комитета России.
Все обстоятельства дела выясняются. Следователи готовят представление в адрес руководства железной дороги и министерства образования Самарской области.