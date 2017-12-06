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17:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Мотовездеход и водный мотоцикл стоимостью миллион рублей украли в Иркутске

Полицейские ищут преступника.

На днях в полицию обратился 38-летний иркутянин и рассказал, что у него украли мотовездеход и водный мотоцикл. По словам мужчины, транспорт стоял в гараже по улице Цимлянская. В конце ноября неизвестный взломал замок на гараже, зашел туда и вышел уже с трофеями. Похищенные мотовездеход и водный мотоцикл стоят около миллиона рублей. Сотрудники полиции сейчас разыскивают вора и транспорт.

— Злоумышленник украл красный мотовездеход марки Yamaha YFM700FWAS «Grizzly», выпущенный в 2007 году, и водный мотоцикл Yamaha Cruiser FX, который выпустили в 2008 году. Мотоцикл окрашен в два цвета — светло-серый и темно-серый. Сзади и справа на нем есть небольшая царапина, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Следователи завели уголовное дело по статье «кража в особо крупном размере». Всех, кто видел похищенный транспорт, просят обратиться в ближайшее отделение полиции.

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