Мотовездеход и водный мотоцикл стоимостью миллион рублей украли в Иркутске

На днях в полицию обратился 38-летний иркутянин и рассказал, что у него украли мотовездеход и водный мотоцикл. По словам мужчины, транспорт стоял в гараже по улице Цимлянская. В конце ноября неизвестный взломал замок на гараже, зашел туда и вышел уже с трофеями. Похищенные мотовездеход и водный мотоцикл стоят около миллиона рублей. Сотрудники полиции сейчас разыскивают вора и транспорт.