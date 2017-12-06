Ушла на прогулку и не вернулась: на Среднем Урале ищут пропавшую школьницу
На Среднем Урале пропала школьница. Сейчас проводится розыск девочки.
На Среднем Урале пропала школьница. Сейчас проводится розыск девочки.
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, сотрудниками отдела полиции Карпинска разыскивается несовершеннолетняя Елена А. 2002 года рождения, которая 3 декабря около 18.00 вышла из дома на прогулку и до настоящего времени ее местонахождение остается неизвестным.
Приметы разыскиваемой: рост около 160 см., худощавого телосложения, лицо овальное, волосы светлые прямые длинные, глаза светлые, губы толстые. Была одета: куртка черного цвета, джинсы черного цвета, сапоги черного цвета.
«Граждан, располагающих
Напомним, за последнее время это уже третий случай, когда на Среднем Урале пропадают школьники. Так, вечером 4 декабря в правоохранительные органы Белоярского района поступил сигнал о безвестном исчезновении 9-летнего школьника из села Мезенское, который пропал после уроков. Следственный комитет организовал проверку, мальчика искали полиция и волонтеры. Днем 5 декабря ребенок был обнаружен: все это время он находился в соседнем доме в гостях у своего школьного товарища.
В тот же день из дома ушел мальчик, у которого, по предварительным данным, произошла ссора в школе и с родителями. Позднее его нашли в лесу.