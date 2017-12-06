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16:22 (мск), источник: Informburo.kz

Самоубийство солдата в Отаре: осуждённых офицеров освободили в зале суда

Закончился громкий процесс по поводу гибели солдата-срочника Саяна Сатыбаева, который в июне 2016 года повесился в воинской части.

Источник: Informburo.kz

После серии судебных процессов суд апелляционной инстанции отменил приговор троим офицерам, которых обвиняли в халатности и судебном подлоге. Они проходили по делу о самоубийстве солдата-срочника Саяна Сатыбаева, который в июне 2016 года повесился в воинской части в Отаре.

В обвинительном акте говорилось, что якобы военнослужащие удерживали в помещении Сатыбаева. Однако офицеры говорят, что они «обеспечивали меры безопасности» военнослужащему, повздорившему с сослуживцами.

«Судебная коллегия по уголовным делам военного суда Республики Казахстан постановила: приговор военного суда алматинского гарнизона от 25 августа 2017 года в отношении осуждённых Ерлана Баймурзаева, Дауытбека Молдабаева и Мурата Ашималиева изменить. Переквалифицировать действия всех осуждённых с части 2 статьи 453 на часть 1 статьи 453 УК РК “Халатное отношение начальника или должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия”, назначить каждому по данной статье штраф в размере 700 МРП и на основании статьи 2 Закона Республики Казахстан от 13 декабря 2016 года “Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан” от данного наказания освободить», — начал оглашение приговора судья.

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К тому же Молдабаеву и Ашималиеву ещё вменяли и подлог документов. Суд утверждает, что они выпустили постановление об обеспечении безопасности солдата задним числом. То есть парня привезли в воинскую часть в Отаре при устном соглашении, тогда как фактический документ о перевозке срочника был оформлен уже потом.

«Осуждённым Молдабаеву и Ашималиеву неотбытую часть наказания, назначенного по части 2 статьи 369 УК РК в виде двух лет лишения свободы на основании статьи 3 Закона РК от 13 декабря 2016 года “Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан” заменить на штраф. Назначить Молдабаеву штраф в размере 330 876 тенге, Ашималиеву штраф в размере 330 876 тенге. Меру пресечения в отношении осуждённых Ерлана Баймурзаева, Дауытбека Молдабаева и Мурата Ашималиева в виде содержания под стражей отменить. Освободить из-под стражи немедленно», — объявил судья.

Жёны офицеров тем не менее не довольны окончательным приговором. Несмотря на то, что их мужей освободили в зале суда, они намерены вернуть им звания, работу на госслужбе и восстановить репутацию.

«Мы не согласны с решением суда, естественно. Будем с нашим адвокатом Айман Умаровой биться дальше, подавать кассационную жалобу в Верховный суд. Их амнистировали, но они оказались на улице, считается так. Вся 25-летняя карьера оказалась загублена, репутация. С них сняли погоны. Наши мужья не виноваты», — рассказала informburo.kz супруга Ерлана Баймурзаева Жазира Найзабекова.

Пострадавшая сторона в лице родителей погибшего солдата-срочника Саяна Сатыбаева также недовольна приговором. Они хотели, чтобы всем офицерам дали реальный тюремный срок и добавили Ерлану Баймурзаеву статью «Подлог», по которой ранее проходили только двое его коллег. От общения со СМИ они отказались.

В Алматы немногим ранее обнародовали переписку солдата-срочника Саяна Сатыбаева, который в июне 2016 года повесился в воинской части в Отаре. Незадолго до смерти он переписывался со своей девушкой, отправляя неоднозначные сообщения.

«В деле 32 тома, туда собрали и распечатки переписки Сатыбаева со своей девушкой. При просмотре телефона покойного обнаружена переписка. Из текста следует, что потерпевший продолжительное время её ревновал, в результате чего предъявил разного рода угрозы. В том числе 5 июня 2016 года он писал: “Я дал слово и выполню его”, “Включи интернет”, “Если ты сейчас не возьмёшь телефон, я доделаю то, что в прошлый раз не доделал”. Ну и там дальше идут маты. А Мари ему отвечает: “Одумайся, не надо делать плохо ни себе, ни мне”. Исходя из этого, получается, что попытки суицида у Сатыбаева были и ранее», — говорит адвокат офицеров Умарова.

Осуждённые офицеры ранее заявляли, что не согласны с приговором. Доказательством невиновности, по мнению линии защиты, служит тот факт, что во время ЧП служащие были дома в отпуске, и на ситуацию с самоубийством никак не могли повлиять. До вступления приговора в законную силу они содержались в учреждении ЛА-155/18 ДУИС по городу Алматы.

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