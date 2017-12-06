Скончался 80-летний житель ВКО, спасший от пожара дочь-инвалида
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Скончался в больнице 80-летний житель
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Скончался в больнице 80-летний житель
«Вчера его состояние ухудшилось. А сегодня, врачи первой городской больницы
Пожар произошел в селе Тарханка Глубоковского района ВКО. Частный дом был полностью охвачен огнем. Пламя успело перекинуться на рядом стоящую баню и летнюю кухню.
Пожилой мужчина получил термические ожоги — 50% от поверхности всего тела. Дедушка до последнего отказывался от госпитализации, находясь в шоковом состоянии.
Отрабатываются две версии пожара: нарушения техники безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи и неправильный монтаж и эксплуатация электрического оборудования.