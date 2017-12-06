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16:13 (мск), источник: Kazinform

Скончался 80-летний житель ВКО, спасший от пожара дочь-инвалида

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Скончался в больнице 80-летний житель Восточно-Казахстанской области, который получил серьезные ожоги, пытаясь спасти из горящего дома свою дочь-инвалида, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального ДЧС.

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«Вчера его состояние ухудшилось. А сегодня, врачи первой городской больницы Усть-Каменогорска сообщили, что дедушка умер. Его 50-ти летняя дочь, инвалид 1 группы с признаками отравления угарным газом была госпитализирована в районную больницу поселка Глубокое. Женщина практически не передвигается и не говорит», — говорится в сообщении ведомства.

Пожар произошел в селе Тарханка Глубоковского района ВКО. Частный дом был полностью охвачен огнем. Пламя успело перекинуться на рядом стоящую баню и летнюю кухню.

Пожилой мужчина получил термические ожоги — 50% от поверхности всего тела. Дедушка до последнего отказывался от госпитализации, находясь в шоковом состоянии.

Отрабатываются две версии пожара: нарушения техники безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи и неправильный монтаж и эксплуатация электрического оборудования.

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