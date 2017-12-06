Скончался 80-летний житель ВКО, спасший от пожара дочь-инвалида

«Вчера его состояние ухудшилось. А сегодня, врачи первой городской больницы Усть-Каменогорска сообщили, что дедушка умер. Его 50-ти летняя дочь, инвалид 1 группы с признаками отравления угарным газом была госпитализирована в районную больницу поселка Глубокое. Женщина практически не передвигается и не говорит», — говорится в сообщении ведомства.



Пожар произошел в селе Тарханка Глубоковского района ВКО. Частный дом был полностью охвачен огнем. Пламя успело перекинуться на рядом стоящую баню и летнюю кухню.



Пожилой мужчина получил термические ожоги — 50% от поверхности всего тела. Дедушка до последнего отказывался от госпитализации, находясь в шоковом состоянии.