Двое мужчин вымогали взятку за помощь в получении водительских прав
Злоумышленники могут провести за решеткой до 6 лет.
Злоумышленники могут провести за решеткой до 6 лет.
Двое мужчин из Рышканского района попали в поле зрения правоохранительных органов после того, как на них повторно подали жалобу в НАЦ. Подозреваемые проходят по двум уголовным делам, связанным с извлечением выгоды. Мужчины пообещали за определенную сумму денег посодействовать в получении водительских прав.
Так, двое получили по 500 евро за то, что окажут влияние на членов экзаменационной комиссии для получения водительских прав категории В, сообщаетtv8.md.
После накопления всех доказательств взяточники были задержаны на 72 часа. Если уроженцев Рышканского района признают виновными, им грозит до 6 лет лишения свободы.