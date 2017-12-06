Двое мужчин вымогали взятку за помощь в получении водительских прав

Источник: Actualitati.md

Двое мужчин из Рышканского района попали в поле зрения правоохранительных органов после того, как на них повторно подали жалобу в НАЦ. Подозреваемые проходят по двум уголовным делам, связанным с извлечением выгоды. Мужчины пообещали за определенную сумму денег посодействовать в получении водительских прав.

Так, двое получили по 500 евро за то, что окажут влияние на членов экзаменационной комиссии для получения водительских прав категории В, сообщаетtv8.md.