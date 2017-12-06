Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Яковлева рассказала о бурных отношениях с Нагиевым на съемках
На лице американца выросли грибы
Овечкин отреагировал на отстранение России от Олимпиады-2018
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Пользователи соцсетей нашли двойника Бейонсе
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
Джоли пыталась спасти брак с Питтом с помощью съемок фильма
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
Внебрачный сын Мишулина о сестре: Я помогу Карине
Актера Еремеева признали сыном Спартака Мишулина
Лукбук новой коллекции Уэста с Кардашьян сняли «папарацци»
Пользователи соцсетей нашли двойника Бейонсе
Николай Валуев: Перед МОК нечего метать бисер. Нас не отпустят
СМИ: США решили подделать «смертоносное оружие» РФ
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Как обновить интерьер к зиме
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
12Лесные пожары в Калифорнии
17:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежец избил директора компании, чтобы тот отдал ему 3,5 миллиона рублей

Теперь вымогателю грозит до 15 лет тюрьмы.

С 2014 по 2017 год 32-летний воронежец буквально терроризировал своего приятеля-ровесника, который работал директором компании, продающей промышленное оборудование. Тот, якобы, был ему должен. В противном случае горожанин угрожал избить товарища.

— Спустя некоторое время сумма долга возросла с 1,5 до 3,5 миллионов. При одной из встреч он даже нанес приятелю телесные повреждения, — сообщают в ГУ МВД по Воронежской области.

В итоге потерпевший директор обратился с заявлением в полицию. Правоохранители установили местонахождение преступника и задержали его. Мужчину доставили в отдел полиции, где он признал вину. Сейчас он находится в изоляторе. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Каким был 2017 год для рынка жилья: спрос, предложение, цены
Елена Исинбаева нашла плюсы в решении МОК
Путин объявил об участии в президентских выборах
Члена Европарламента обвинили в шпионаже в пользу России
Минфин предлагает ввести наказание за расчеты криптовалютой
В России усложнилось оформление зарубежных интернет-покупок
Журнал TIME выбрал «Человека года»
Роскачество назвало полезные и вредные колбасы
Путин пообещал скоро принять решение об участии в выборах
Спорт
Вопрос дня. Олимпиада-2018 и сборная России: ехать или не ехать? Кто-то считает нейтральный флаг унижением, но есть и те, кто готов не послушаться президента Путина
Авто
ГАЗ начал выпуск «преемника ЗИЛ-130» (и еще одной новинки) В Нижнем Новгороде стартовало производство двух новых автомобилей марки ГАЗ — «Газона-Next» полной массой 10 тонн и «Газели-Next» полной массой 4,6 тонны
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Яковлева рассказала о бурных отношениях с Нагиевым на съемках Актеры вновь встретились на съемочной площадке «Елок новых»
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
Подворачиваете или заправляете? Какую обувь подобрать к джинсам Джинсы становятся ключевым предметом гардероба, и, как мы все знаем, заправлять их в сапоги не стоит. Как быть и что делать — читай в нашей статье
Дети
Младшая дочь Ксении Бородиной растет совсем не похожей на нее По мнению пользователей Сети, девочка пошла в отца.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь