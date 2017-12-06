Воронежец избил директора компании, чтобы тот отдал ему 3,5 миллиона рублей
Теперь вымогателю грозит до 15 лет тюрьмы.
Теперь вымогателю грозит до 15 лет тюрьмы.
С 2014 по 2017 год 32-летний воронежец буквально терроризировал своего
— Спустя некоторое время сумма долга возросла с 1,5 до 3,5 миллионов. При одной из встреч он даже нанес приятелю телесные повреждения, — сообщают в ГУ МВД по Воронежской области.
В итоге потерпевший директор обратился с заявлением в полицию. Правоохранители установили местонахождение преступника и задержали его. Мужчину доставили в отдел полиции, где он признал вину. Сейчас он находится в изоляторе. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.