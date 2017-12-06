Воронежец избил директора компании, чтобы тот отдал ему 3,5 миллиона рублей

С 2014 по 2017 год 32-летний воронежец буквально терроризировал своего приятеля-ровесника, который работал директором компании, продающей промышленное оборудование. Тот, якобы, был ему должен. В противном случае горожанин угрожал избить товарища.

— Спустя некоторое время сумма долга возросла с 1,5 до 3,5 миллионов. При одной из встреч он даже нанес приятелю телесные повреждения, — сообщают в ГУ МВД по Воронежской области.