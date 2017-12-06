Самолет AirBaltic выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Шереметьево
Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU — Самолет латвийской авиакомпании AirBaltic выкатился за пределы
Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU — Самолет латвийской авиакомпании AirBaltic выкатился за пределы
«До 18:00 аэропорт будет работать с одной полосой», — сказал собеседник агентства.
В свою очередь источник в экстренных службах рассказал «Интерфаксу», что пассажирский самолет Боинг-737 авиакомпании AirBaltic после прилета из Риги при вырулировании со
«Шереметьево» располагает двумя ВПП, третья полоса строится.