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16:40 (мск), источник: Интерфакс

Самолет AirBaltic выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Шереметьево

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU — Самолет латвийской авиакомпании AirBaltic выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы «Шереметьево», сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

«До 18:00 аэропорт будет работать с одной полосой», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник в экстренных службах рассказал «Интерфаксу», что пассажирский самолет Боинг-737 авиакомпании AirBaltic после прилета из Риги при вырулировании со взлетно-посадочной полосы на рулежную дорожку «не удержался в створе и выкатился передней стойкой шасси на 5 метров за пределы ВПП».

Собеседник агентства уточнил, что на борту самолета было 52 пассажира. Все они, по словам источника, штатно покинули судно.

Взлетно-посадочная полоса, по предварительным данным, закрыта на два часа, подтвердил собеседник агентства. Получить комментарий пресс-службы «Шереметьево» агентству пока не удалось.

«Шереметьево» располагает двумя ВПП, третья полоса строится.

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