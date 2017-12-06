Правоохранители нашли водителя, сбившего насмерть пешехода в Керчи

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудниками отдела ГИБДД УМВД России по Керчи по “горячим следам” было установлено транспортное средство, предположительно, причастное к совершению ДТП, и личность водителя. Им оказался 38-летний керчанин», — уточняют в пресс-службе.

Как пояснили в ведомстве, в раскрытии преступления помог очевидец аварии, который передал информацию о скрывшемся с места ДТП авто правоохранителям.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, кроме того, назначен ряд экспертиз.