Правоохранители нашли водителя, сбившего насмерть пешехода в Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости Крым. Правоохранители установили личность водителя, который в понедельник насмерть сбил пешехода на улице Свердлова в Керчи. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости Крым. Правоохранители установили личность водителя, который в понедельник насмерть сбил пешехода на улице Свердлова в Керчи. Об этом сообщает
«Сотрудниками отдела ГИБДД УМВД России по Керчи по “горячим следам” было установлено транспортное средство, предположительно, причастное к совершению ДТП, и личность водителя. Им оказался 38-летний керчанин», — уточняют в
Как пояснили в ведомстве, в раскрытии преступления помог очевидец аварии, который передал информацию о скрывшемся с места ДТП авто правоохранителям.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, кроме того, назначен ряд экспертиз.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в понедельник в Керчи автомобиль сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте, и скрылся с места ДТП. В результате аварии, человека отбросило на полосу встречного движения под колеса другого автомобиля. Мужчина от полученных травм скончался на месте.