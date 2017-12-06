Под Волгоградом выявили новую вспышку АЧС

Ранее Россельхознадзор уже неоднократно выявлял вспышки АЧС в этом регионе. Например, только этой осенью в сентябре вирус обнаружили в пробах патологического материала, отобранного от павшего дикого кабана в государственном охотничьем заказнике регионального значения «Лещевский», расположенного в Светлоярском районе, а в октябре — в личном подсобном хозяйстве в городе Суровикино.

В этот раз вирус обнаружили 5 декабря в пробах патологического материала, отобранного на территории животноводческого хозяйства Среднеахтубинского района.

«В настоящее время на территории Среднеахтубинского района проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации и предотвращению распространения АЧС», — также говорится в сообщении ведомства.