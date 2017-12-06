Под Волгоградом выявили новую вспышку АЧС
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Россельхознадзор выявил новую вспышку африканской чумы свиней (АЧС) в Волгоградской области, сообщает ведомство в среду.
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Россельхознадзор выявил новую вспышку африканской чумы свиней (АЧС) в Волгоградской области, сообщает ведомство в среду.
Ранее Россельхознадзор уже неоднократно выявлял вспышки АЧС в этом регионе. Например, только этой осенью в сентябре вирус обнаружили в пробах патологического материала, отобранного от павшего дикого кабана в государственном охотничьем заказнике регионального значения «Лещевский», расположенного в Светлоярском районе, а в октябре — в личном подсобном хозяйстве в городе Суровикино.
В этот раз вирус обнаружили 5 декабря в пробах патологического материала, отобранного на территории животноводческого хозяйства Среднеахтубинского района.
«В настоящее время на территории Среднеахтубинского района проводится комплекс
Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.