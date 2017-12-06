Драка самарских школьников закончилась возбуждением уголовного дела
В Самаре возбуждено уголовное дело в связи с дракой школьников, сообщает
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В Самаре возбуждено уголовное дело в связи с дракой школьников, сообщает
15-летнего местного жителя госпитализировали с тяжкими травмами. Как выяснили правоохранители, во время спортивной игры во дворе дома на ул. Металлургической его ударил 17-летний оппонент.
Теперь в отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».