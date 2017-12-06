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17:24 (мск), источник: Volga News

Драка самарских школьников закончилась возбуждением уголовного дела

В Самаре возбуждено уголовное дело в связи с дракой школьников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Источник: РИА "Новости"

15-летнего местного жителя госпитализировали с тяжкими травмами. Как выяснили правоохранители, во время спортивной игры во дворе дома на ул. Металлургической его ударил 17-летний оппонент.

Теперь в отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

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