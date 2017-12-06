В AirBaltic рассказали, почему самолет выкатился за пределы ВПП

AirBaltic подтверждает, что сегодня, 6 декабря 2017 года, из-за сильного ветра и скользкой взлетно-посадочной полосы рейс BT428 из Риги в Москву выкатился за пределы ВПП после приземления в Международном аэропорту Шереметьево в Москве.