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17:16 (мск), источник: РИА Новости

В AirBaltic рассказали, почему самолет выкатился за пределы ВПП

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Инцидент с самолетом AirBaltic произошел в Шереметьево из-за сильного ветра и скользкой взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщила авиакомпания в Twitter.

AirBaltic подтверждает, что сегодня, 6 декабря 2017 года, из-за сильного ветра и скользкой взлетно-посадочной полосы рейс BT428 из Риги в Москву выкатился за пределы ВПП после приземления в Международном аэропорту Шереметьево в Москве.

Ранее сообщалось, что самолет латвийской компании AirBaltic выкатился за пределы ВПП в Шереметьево. По информации источника РИА Новости, в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщал РИА Новости другой источник, после инцидента ВВП закрыта до шести вечера, аэропорт пока работает с одной взлетно-посадочной полосой.

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