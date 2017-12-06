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17:36 (мск), источник: Prokazan.ru

На улице Декабристов в Renault нашли мертвого мужчину

В Казани накануне утром в автомобиле Renault на улице Декабристов нашли мертвым 64-летнего пенсионера, рассказал ProKazan.ru источник.

— Тело было найдено в 9:30 в машине, которая находилась неподалеку от его дома. Предварительно, смерть не носила криминального характера, вероятно, он скончался из-за проблем со здоровьем, — сообщили ProKazan.ru.

В любом случае Следственный комитет по данному факту начал доследственную проверку.

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