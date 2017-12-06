МВД предупреждает о новом виде мошенничества
Сегодня в Единый центр по мониторингу и координации НПИ поступили многочисленные обращения граждан в связи с тем, что на их мобильный телефон пришло подозрительное сообщение от МВД.
Сегодня в Единый центр по мониторингу и координации НПИ поступили многочисленные обращения граждан в связи с тем, что на их мобильный телефон пришло подозрительное сообщение от МВД.
В связи с этим правоохранители выступили с предупреждением.
«Компетентные подразделения МВД не высылали сообщения следующего содержания:
Инфослужба МВД: на ваше имя поступило заказное письмо #2189 от 5.12.2017. Подробности по телефону (8.00−20.00): +261340551750, говорится в
В настоящее время правоохранительные органы принимают меры по выяснению всех обстоятельств.
В связи с этим НПИ призывает всех граждан не звонить на этот номер, так как, по предварительной версии, это еще один способ мошенничества, связанный со снятием денег со счетов абонентов.