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17:15 (мск), источник: Noi.md

МВД предупреждает о новом виде мошенничества

Сегодня в Единый центр по мониторингу и координации НПИ поступили многочисленные обращения граждан в связи с тем, что на их мобильный телефон пришло подозрительное сообщение от МВД.

Источник: Noi.md

В связи с этим правоохранители выступили с предупреждением.

«Компетентные подразделения МВД не высылали сообщения следующего содержания:

Инфослужба МВД: на ваше имя поступило заказное письмо #2189 от 5.12.2017. Подробности по телефону (8.00−20.00): +261340551750, говорится в пресс-релизе НПИ.

В настоящее время правоохранительные органы принимают меры по выяснению всех обстоятельств.

В связи с этим НПИ призывает всех граждан не звонить на этот номер, так как, по предварительной версии, это еще один способ мошенничества, связанный со снятием денег со счетов абонентов.

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