МВД предупреждает о новом виде мошенничества

Инфослужба МВД: на ваше имя поступило заказное письмо #2189 от 5.12.2017. Подробности по телефону (8.00−20.00): +261340551750, говорится в пресс-релизе НПИ.

В связи с этим НПИ призывает всех граждан не звонить на этот номер, так как, по предварительной версии, это еще один способ мошенничества, связанный со снятием денег со счетов абонентов.