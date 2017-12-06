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18:04 (мск), источник: Actualitati.md

В молдавской тюрьме скончались двое заключенных

Оба случая произошли в последние 24 часа.

Источник: Actualitati.md

Первый произошел в больнице одного из пенитенциаров вечером 5 декабря, около 18.00. Заключенному было 69 лет, признаков насильственной смерти не обнаружено. Диагнозом врача стала острая сердечная недостаточность, пишет tv8.md.

Второй зафиксирован сегодня, 6 декабря, в пенитенциаре № 17 в Резине. Заключенный был также болен: острая сердечная недостаточность и хронический гепатит. В 2014 году он лежал в больнице.

Согласно отчету о деятельности пенитенциарной системы, в первые девять месяцев 2017 года в исправительных учреждениях страны скончались 30 человек. Чаще всего причиной смерти являются онкологические заболевания и болезни сердечно-сосудистой системы.

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