В Заславле собаки напали на женщину

Источник: СБ - Беларусь сегодня

— Владелец собак живет в своем доме, который обнесен забором, — рассказал официальный представитель УВД Миноблисполкома Сергей Босько. — Женщина позвонила в калитку, открыл мужчина. В это время два непривязанных маламута гуляли во дворе.

Псы набросились на гостью. Укусили ее за ногу, руку и туловище. Хозяин был уверен, что его собаки миролюбивые и не опасны для чужих, поэтому не держал на привязи.

Женщина сразу же обратилась за помощью в больницу. Ей оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой. В госпитализации она не нуждалась.

В милиции отметили, что провокационных действий со стороны женщины не было. А мужчина не натравливал собак. Но его все равно могут привлечь к ответственности. Даже при том, что пострадавшая решила не писать заявление.