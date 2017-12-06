Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Родченков прокомментировал отстранение России от ОИ-2018
На лице американца выросли грибы
Гениальные альтернативы покупным игрушкам для годовалого ребенка
Дворкович призвал российских спортсменов поехать на Олимпиаду
«Яблоко» заявило об ответственности Путина за отстранение от Игр
Семья бросила дочь, оставив записку о месте встречи через 10 летОни увиделись спустя 22 года — дочь приехала в Китай из Америки
Саакашвили –рядовой ЦРУ: генерал спецслужб об операции США
СМИ: Пенсионерам выделили дополнительные льготы
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Внебрачный сын Мишулина о сестре: Я помогу Карине
Актера Еремеева признали сыном Спартака Мишулина
Памела Андерсон снялась для своей коллекции нижнего белья
Екатерина Стриженова затмила всех на модной вечеринке
Николай Валуев: Перед МОК нечего метать бисер. Нас не отпустят
СМИ: США решили подделать «смертоносное оружие» РФ
Названы станции метро с самыми дешевыми квартирами
В Сочи построят отель из снега
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
18:29 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Заславле собаки напали на женщину

Инцидент произошел вчера вечером. Две собаки напали на женщину в частном секторе Заславля. Как пишет TUT.BY, собаки домашние.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

— Владелец собак живет в своем доме, который обнесен забором, — рассказал официальный представитель УВД Миноблисполкома Сергей Босько. — Женщина позвонила в калитку, открыл мужчина. В это время два непривязанных маламута гуляли во дворе.

Псы набросились на гостью. Укусили ее за ногу, руку и туловище. Хозяин был уверен, что его собаки миролюбивые и не опасны для чужих, поэтому не держал на привязи.

Женщина сразу же обратилась за помощью в больницу. Ей оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой. В госпитализации она не нуждалась.

В милиции отметили, что провокационных действий со стороны женщины не было. А мужчина не натравливал собак. Но его все равно могут привлечь к ответственности. Даже при том, что пострадавшая решила не писать заявление.

Подготовил Максим ВИЛЬТОВСКИЙ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 40-летняя жительница Италии вышла замуж сама за себя (фото)
В Гродно пенсионер, «умерший» после операции, «воскрес». Но затем умер
Путин объявил об участии в президентских выборах
Члена Европарламента обвинили в шпионаже в пользу России
Путин разрешил российским спортсменам выступать на Олимпиаде
В России усложнилось оформление зарубежных интернет-покупок
Журнал TIME выбрал «Человека года»
Роскачество назвало полезные и вредные колбасы
Дед Мороз рассказал о самых популярных просьбах детей
Спорт
Вопрос дня. Олимпиада-2018 и сборная России: ехать или не ехать? Кто-то считает нейтральный флаг унижением, но есть и те, кто готов не послушаться президента Путина
Авто
ГАЗ начал выпуск «преемника ЗИЛ-130» (и еще одной новинки) В Нижнем Новгороде стартовало производство двух новых автомобилей марки ГАЗ — «Газона-Next» полной массой 10 тонн и «Газели-Next» полной массой 4,6 тонны
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Яковлева рассказала о бурных отношениях с Нагиевым на съемках Актеры вновь встретились на съемочной площадке «Елок новых»
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Москвичам продлили срок уплаты налога на имущество
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Подворачиваете или заправляете? Какую обувь подобрать к джинсам Джинсы становятся ключевым предметом гардероба, и, как мы все знаем, заправлять их в сапоги не стоит. Как быть и что делать — читай в нашей статье
Дети
Младшая дочь Ксении Бородиной растет совсем не похожей на нее По мнению пользователей Сети, девочка пошла в отца.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь