В заказнике «Воронежский» снесут 2 незаконно построенных дома
Нарушители заплатят 600 тыс рублей штрафа.
Нарушители заплатят 600 тыс рублей штрафа.
На территории государственного природного заказника федерального значения «Воронежский» снесут две незаконных постройки, сообщила
Воронежская природоохранная прокуратура добилась устранения нарушения в судебном порядке. По искам прокурора Железнодорожный райсуд Воронежа принял решение о сносе домов. На одном из участков здание уже снесли, на втором ведется демонтаж.
Нарушители заплатят 600 тыс. рублей штрафа за ущерб окружающей среде.