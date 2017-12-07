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08:13 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В заказнике «Воронежский» снесут 2 незаконно построенных дома

Нарушители заплатят 600 тыс рублей штрафа.

На территории государственного природного заказника федерального значения «Воронежский» снесут две незаконных постройки, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в среду, 6 декабря. Двое граждан возвели дома на лесных участках, предоставленных в аренду для ведения сельского хозяйства.

Воронежская природоохранная прокуратура добилась устранения нарушения в судебном порядке. По искам прокурора Железнодорожный райсуд Воронежа принял решение о сносе домов. На одном из участков здание уже снесли, на втором ведется демонтаж.

Нарушители заплатят 600 тыс. рублей штрафа за ущерб окружающей среде.

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