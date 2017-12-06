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18:43 (мск), источник: Sputnik.by

Престарелая женщина упала из окна пятиэтажки в Новолукомле

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, на месте работают оперативники.

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МИНСК, 6 дек — Sputnik. Пенсионерка 1930 года рождения погибла в результате падения с четвертого этажа жилого дома в Новолукомле, об этом Sputnik сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошел в среду днем, примерно в 15:30 на одной из центральных городских улиц. Тело женщины было обнаружено на земле возле пятиэтажки, в которой она проживала.

«Возле пятиэтажного дома обнаружено тело женщины 1930 года рождения», — рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Она также отметила, что женщина жила одна, а ее квартира расположена на четвертом этаже.

На месте происшествия работает следственная группа, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

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