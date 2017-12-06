Гражданка Казахстана пыталась въехать в Беларусь без паспорта
Женщины хотела пересечь границу по удостоверению личности, в то время как для въезда необходим загранпаспорт.
Женщины хотела пересечь границу по удостоверению личности, в то время как для въезда необходим загранпаспорт.
МИНСК, 6 дек — Sputnik. В пункте пропуска «Новая Гута» гомельские пограничники при проверке документов гражданки Казахстана выяснили, что она следует без паспорта, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
С собой женщина имела при себе лишь удостоверение личности. Однако этот документ не дает права гражданам Казахстана въезжать в Беларусь — для этого необходимо наличие загранпаспорта.
«В отношении 20-летней гражданки составлены процессуальные документы по статьям 23.31 (нарушение режима границы) и 23.55 (нарушение правил пребывания) КоАП Республики Беларусь», — сообщили в погранкомитете.
Женщине пришлось заплатить штраф в размере 1 базовой величины.