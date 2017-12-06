Гражданка Казахстана пыталась въехать в Беларусь без паспорта

МИНСК, 6 дек — Sputnik. В пункте пропуска «Новая Гута» гомельские пограничники при проверке документов гражданки Казахстана выяснили, что она следует без паспорта, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

С собой женщина имела при себе лишь удостоверение личности. Однако этот документ не дает права гражданам Казахстана въезжать в Беларусь — для этого необходимо наличие загранпаспорта.