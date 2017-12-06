Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Кремль прокомментировал решение МОК об отстранении РФ
Холодный климат грозит раком
Кремль ответил на вопрос об ответственности Мутко за решение МОК
Горбачев высказался о решении МОК
Исинбаева призвала спортсменов не делать глупостей из-за МОК
Семья бросила дочь, оставив записку о месте встречи через 10 летОни увиделись спустя 22 года — дочь приехала в Китай из Америки
Саакашвили –рядовой ЦРУ: генерал спецслужб об операции США
СМИ: Пенсионерам выделили дополнительные льготы
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
Внебрачный сын Мишулина о сестре: Я помогу Карине
Актера Еремеева признали сыном Спартака Мишулина
Полина Гагарина сменила имидж ради новой съемки
Бритни Спирс надела мини-платье и меха (фото)
Николай Валуев: Перед МОК нечего метать бисер. Нас не отпустят
СМИ: США решили подделать «смертоносное оружие» РФ
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
В Мордовии болельщиков ЧМ-2018 поселят в палатках
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
18:58 (мск), источник: Sputnik.by

Гражданка Казахстана пыталась въехать в Беларусь без паспорта

Женщины хотела пересечь границу по удостоверению личности, в то время как для въезда необходим загранпаспорт.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 дек — Sputnik. В пункте пропуска «Новая Гута» гомельские пограничники при проверке документов гражданки Казахстана выяснили, что она следует без паспорта, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

С собой женщина имела при себе лишь удостоверение личности. Однако этот документ не дает права гражданам Казахстана въезжать в Беларусь — для этого необходимо наличие загранпаспорта.

«В отношении 20-летней гражданки составлены процессуальные документы по статьям 23.31 (нарушение режима границы) и 23.55 (нарушение правил пребывания) КоАП Республики Беларусь», — сообщили в погранкомитете.

Женщине пришлось заплатить штраф в размере 1 базовой величины.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Олимпийское распутье: что делать спортсменам из России после решения МОК
Что вообще происходит: 5 наивных вопросов об Олимпиаде-2018
Путин объявил об участии в президентских выборах
Члена Европарламента обвинили в шпионаже в пользу России
Путин разрешил российским спортсменам выступать на Олимпиаде
В России усложнилось оформление зарубежных интернет-покупок
Журнал TIME выбрал «Человека года»
Роскачество назвало полезные и вредные колбасы
Дед Мороз рассказал о самых популярных просьбах детей
Спорт
Вопрос дня. Олимпиада-2018 и сборная России: ехать или не ехать? Кто-то считает нейтральный флаг унижением, но есть и те, кто готов не послушаться президента Путина
Авто
ГАЗ начал выпуск «преемника ЗИЛ-130» (и еще одной новинки) В Нижнем Новгороде стартовало производство двух новых автомобилей марки ГАЗ — «Газона-Next» полной массой 10 тонн и «Газели-Next» полной массой 4,6 тонны
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Яковлева рассказала о бурных отношениях с Нагиевым на съемках Актеры вновь встретились на съемочной площадке «Елок новых»
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Москвичам продлили срок уплаты налога на имущество
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Подворачиваете или заправляете? Какую обувь подобрать к джинсам Джинсы становятся ключевым предметом гардероба, и, как мы все знаем, заправлять их в сапоги не стоит. Как быть и что делать — читай в нашей статье
Дети
Младшая дочь Ксении Бородиной растет совсем не похожей на нее По мнению пользователей Сети, девочка пошла в отца.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь