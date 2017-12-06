В Бресте пропала 13-летняя девочка

Источник: Комсомольская правда

Брестская милиция объявила в розыск 13-летнюю школьницу. По сообщению правоохранителей Литвинчук Арина Александровна 2004 года рождения ушла из дома в субботу, 2 декабря 2017 года, в неизвестном направлении. И вот уже четыре дня местонахождение девочки-подростка остается неизвестным.

Ее приметы: рост 160 — 170 сантиметров, среднее телосложение, окрашенные темные волосы до плеч, родинка на пояснице. Из дома Арина Литвинчук ушла в черной куртке с капюшоном, черных облегающих брюках, клетчатой рубашке и вязанной серой шапке.

Есть подозрение, что девочка может находиться в компаниях лиц, злоупотребляющих алколем, сообщает УВД Брестского облисполкома.