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19:58 (мск), источник: Комсомольская правда

В Бресте пропала 13-летняя девочка

Подозревают, что она ушла из дома и может быть в нетрезвой компании.

Источник: Комсомольская правда

Брестская милиция объявила в розыск 13-летнюю школьницу. По сообщению правоохранителей Литвинчук Арина Александровна 2004 года рождения ушла из дома в субботу, 2 декабря 2017 года, в неизвестном направлении. И вот уже четыре дня местонахождение девочки-подростка остается неизвестным.

Ее приметы: рост 160 — 170 сантиметров, среднее телосложение, окрашенные темные волосы до плеч, родинка на пояснице. Из дома Арина Литвинчук ушла в черной куртке с капюшоном, черных облегающих брюках, клетчатой рубашке и вязанной серой шапке.

Есть подозрение, что девочка может находиться в компаниях лиц, злоупотребляющих алколем, сообщает УВД Брестского облисполкома.

Информацию об обнаружении местонахождения Литвинчук А. А. можно сообщить по телефонам (8033) 9004555, (8029) 7910078 либо по специальной линии 102.

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