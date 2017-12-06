В ЮКО вынесен приговор водителю, сбившему насмерть выпускницу «Болашака»
В последних числах ноября казахстанцы узнали историю Валерии Калугиной. Девушки из маленького поселка в Южном Казахстане, передает ИА «NewTimes.kz».
В последних числах ноября казахстанцы узнали историю Валерии Калугиной. Девушки из маленького поселка в Южном Казахстане, передает ИА «NewTimes.kz».
NT ранее опубликовал историю молодой девушки, погибшей под колесами машины с пьяным водителем за рулем, которую рассказал в Facebook’e юрист Ержан Есимханов. Тогда мужчина был возмущен, тем, как проходит суд в отношении водителя, и решил обратиться к общественности, так как опасался, что виновный может уйти от ответственности, либо получить неоправданно мягкий приговор. Мужчина отметил, что цель его поста в том, чтобы на дело обратили внимание и разобрались по всей строгости закона.
На обращение Есимханова отреагировал старший помощник Генерального прокурора Думан Кожахметов, который заверил, что потерпевшая сторона может обращаться к нему со всеми интересующими вопросами.
Сегодня Ержан Есимханов опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором высказал свое мнение по поводу выносимых приговоров пьяным водителям, по вине которых на дорогах гибнут люди, отметив, что это уже не первый случай, когда наказание, по его мнению, излишне мягкое.
Как сообщил Есимханов, по приговору суда водитель, который в августе этого года в состоянии алкогольного опьянения, без прав, насмерть сбил молодую выпускницу «Болашака» Валерию Калугину, получил 4 года в колонии минимальной безопасности (колония-поселение).
«Сразу скажу — у меня лично нет сомнений в том, что и обвинение, и суд при вынесении решения руководствовались законом. Иными словами, я не думаю, что водителя
NT ранее запросил информацию по этому делу. Как стало известно, подозреваемому вменялась статья 345 часть 3 УК РК, по материалам дела он находился в состоянии алкогольного опьянения.
«Как я писал раньше, преступление, предусмотренное статьей 345 — это преступление небольшой тяжести. Почему это важно? Потому что
«Год и четыре месяца, потенциально. За вождение в пьяном виде по встречке и отнятую человеческую жизнь. В
«Еще раз повторю: если у нас такой закон — надо менять закон», — считает юрист.
«Дело Усенова изменило подход к возможности примирения в ДТП со смертельным исходом. Дело Калугиной должно стать не менее резонансным, и изменить подход к ДТП со смертельным исходом, совершаемым в состоянии алкогольного опьянения, чтобы следующий лихач сто раз подумал перед тем, как садиться пьяным за руль. Хотя бы тогда эта жертва не будет напрасной», — подчеркнул Есимханов.