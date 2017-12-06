В ЮКО вынесен приговор водителю, сбившему насмерть выпускницу «Болашака»

Источник: Newtimes.kz

NT ранее опубликовал историю молодой девушки, погибшей под колесами машины с пьяным водителем за рулем, которую рассказал в Facebook’e юрист Ержан Есимханов. Тогда мужчина был возмущен, тем, как проходит суд в отношении водителя, и решил обратиться к общественности, так как опасался, что виновный может уйти от ответственности, либо получить неоправданно мягкий приговор. Мужчина отметил, что цель его поста в том, чтобы на дело обратили внимание и разобрались по всей строгости закона.

На обращение Есимханова отреагировал старший помощник Генерального прокурора Думан Кожахметов, который заверил, что потерпевшая сторона может обращаться к нему со всеми интересующими вопросами.

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Сегодня Ержан Есимханов опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором высказал свое мнение по поводу выносимых приговоров пьяным водителям, по вине которых на дорогах гибнут люди, отметив, что это уже не первый случай, когда наказание, по его мнению, излишне мягкое.

Как сообщил Есимханов, по приговору суда водитель, который в августе этого года в состоянии алкогольного опьянения, без прав, насмерть сбил молодую выпускницу «Болашака» Валерию Калугину, получил 4 года в колонии минимальной безопасности (колония-поселение).

«Сразу скажу — у меня лично нет сомнений в том, что и обвинение, и суд при вынесении решения руководствовались законом. Иными словами, я не думаю, что водителя кто-то защищал и выгораживал. Но проблема в другом. Дело Валерии Калугиной наглядно показало, что в нашей стране человек, в пьяном виде совершивший ДТП со смертельным исходом, может отделаться очень мягким наказанием. А четыре года в колонии-поселении — это очень мягкое наказание», — написал Есимханов.

NT ранее запросил информацию по этому делу. Как стало известно, подозреваемому вменялась статья 345 часть 3 УК РК, по материалам дела он находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Как я писал раньше, преступление, предусмотренное статьей 345 — это преступление небольшой тяжести. Почему это важно? Потому что условно-досрочное освобождение может быть применено для преступлений небольшой тяжести после отбытия трети срока. Таким образом, при сроке в четыре года, он получит право освободиться по УДО уже после отбытия одного года и четырех месяцев в колонии-поселении», — отмечает юрист.

«Год и четыре месяца, потенциально. За вождение в пьяном виде по встречке и отнятую человеческую жизнь. В колонии-поселении — то есть иметь два свидания в месяц, право пользоваться деньгами и свободно передвигаться в пределах колонии. Красота, что тут сказать», — пишет мужчина.

«Еще раз повторю: если у нас такой закон — надо менять закон», — считает юрист.