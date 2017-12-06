Общежитие РГГУ загорелось в Москве
Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU — Общежитие Российского государственного гуманитарного университета в среду вечером эвакуируют
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Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU — Общежитие Российского государственного гуманитарного университета в среду вечером эвакуируют
«По адресу Миусская площадь, 6 корп. 4 произошёл пожар в общежитии РГГУ. Со слов администрации возгорание происходит на четвертом этаже», — сказал собеседник агентства. По его словам, на месте наблюдается плотное задымление.
Что горит и площадь возгорания устанавливается. До прибытия пожарных эвакуировано около 25 человек.
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«Спасено два человека», — отметили в главке.