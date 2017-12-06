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20:38 (мск), источник: Интерфакс

Общежитие РГГУ загорелось в Москве

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU — Общежитие Российского государственного гуманитарного университета в среду вечером эвакуируют из-за пожара, сообщил «Интерфаксу» осведомлённый источник.

«По адресу Миусская площадь, 6 корп. 4 произошёл пожар в общежитии РГГУ. Со слов администрации возгорание происходит на четвертом этаже», — сказал собеседник агентства. По его словам, на месте наблюдается плотное задымление.

Что горит и площадь возгорания устанавливается. До прибытия пожарных эвакуировано около 25 человек.

В пресс-службе столичного главка МЧС «Интерфаксу» сообщили, что пожарные приступили к тушению пожара по указанному адресу.

«Спасено два человека», — отметили в главке.

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