Пожар в общежитии РГГУ в Москве потушили
Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU — Пожарные ликвидировали возгорание в общежитии Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) в Москве.
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Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU — Пожарные ликвидировали возгорание в общежитии Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) в Москве.
«Ликвидация возгорания по адресу: площадь Миусская, д. 6 площади 2 квадратных метра», — сообщили «Интерфаксу» в
Информация о пострадавших не поступала, добавили в