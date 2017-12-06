Пожар в общежитии РГГУ в Москве потушили

«Ликвидация возгорания по адресу: площадь Миусская, д. 6 площади 2 квадратных метра», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка МЧС.

Информация о пострадавших не поступала, добавили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что из-за пожара в общежитии объявляли эвакуацию.