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21:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В Минске внучка и прохожие спасли бабушку, провалившуюся в канализационный люк

Пострадавшая находится в больнице.

Источник: Комсомольская правда
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Несчастный случай произошел в парке между улицей М. Танка и станцией метро «Фрунзенская». Неподалеку открылся гипермаркет BIGZZ и пешеходы сокращают путь через этот участок: неосвещенный и необорудованный для пешеходов.

— Мы шли с мужем и услышали крик девочки «Помогите!». Различить фигурку в темноте смогли только благодаря светоотражателям на рюкзаке девочки. Подбежав поняли, что пожилая дама провалилась в незакрепленный люк. Маленькая внучка удерживала бабулю за руки, не давая упасть ниже, — рассказала Ксения Вятская, фуд-коуч и очевидец.

Вызволить женщину из люка удалось прохожим, они же позвонили в милицию и родным пострадавшей.

— Правоохранители прибыли минут через 40, к этому времени бабушку и девочку забрала дочка. Я потом позвонила им и узнала, что уже из дому вызвали скорую помощь для бабушки, видимо, женщина была в шоке и сразу не почувствовала серьезность травм, — добавила Ксения Вятская.

Прохожие, уходя, попытались закрепить люк, но не подходило крепление. Опасное место обозначили.

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