В Советске полиция задержала грабителя, отобравшего у почтальона деньги пенсионеров

По предварительным данным, злоумышленники выследил потерпевшую, когда та разносила пенсии в многоквартирном доме. Он подкараулил её в одном из подъездов, вырвал из рук сумку с деньгами и письмами и убежал. При этом от толчка женщина упала и получила серьёзные травмы, уточнили в полиции.