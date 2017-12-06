Смертоносный «коньяк» везли в поезде Кишинев-Москва
Гражданин Молдовы вез на поезде через границу «паленый» коньяк.
Гражданин Молдовы вез на поезде через границу «паленый» коньяк.
КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik. Сотрудники Брянской таможни обнаружили на станции Суземка контрабандный «коньяк».
Груз, 24 бутылки, вез в купе поезда Кишинев — Москва гражданин Молдовы, сообщают российские СМИ.
Недекларированный товар изъяли и возбудили дело. А экспертиза показала, что продукция коньяком не является и произведена с использованием этилового спирта —непищевого и непригодного для производства ликероводочной продукции.
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